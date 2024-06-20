Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке
Metallica анонсировала интерактивный концерт в игре Fortnite, разместив в соцсетях афишу на русском языке, что спровоцировало скандал.
В комментариях к посту пользователи поспешили оставить негативные комментарии и русофобские хэштеги.
Музыканты не стали комментировать ситуацию и не объяснили, почему разместили анонс на русском. При этом публикация, спровоцировавшая скандал, не была удалена из аккаунта группы.
Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд в своих соцсетях похвастал новой татуировкой, для создания которой использовались чернила, к которым добавили щепотку кремационного пепла покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера, передает «Радиоточка НСН».
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