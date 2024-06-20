Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке

В комментариях к посту пользователи поспешили оставить негативные комментарии и русофобские хэштеги.

Музыканты не стали комментировать ситуацию и не объяснили, почему разместили анонс на русском. При этом публикация, спровоцировавшая скандал, не была удалена из аккаунта группы.

Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд в своих соцсетях похвастал новой татуировкой, для создания которой использовались чернила, к которым добавили щепотку кремационного пепла покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера, передает «Радиоточка НСН».

