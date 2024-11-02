Метал назвали наиболее интеллектуальным музыкальным жанром
Тексты песен метал-исполнителей признали самыми интеллектуально наполненными. Вслед за ними в рейтинге идут такие жанры, как рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка. Соответствующее исследование провела канадская компания Prodigy Education.
Среди наиболее встречающихся в композициях в жанре метал слов — «любовь», «знаю», «время», «хорошо» и «хочу». В десятку также попали «видеть», «говорить», «ночь», «сердце» и «чувствую».
Лидерами по лексическому разнообразию текстов стали хэви-метал группа Black Sabbath и рок-группа Pink Floyd (по 52%), на втором месте — американская метал-группа Slayer (51%), на третьем — исландско-китайская джазовая исполнительница Laufey (48%).
Также исследовалось творчество певцов Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и рок-группы Eagles. Всего было отобрано 20 исполнителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru