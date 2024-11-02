Метал назвали наиболее интеллектуальным музыкальным жанром

Среди наиболее встречающихся в композициях в жанре метал слов — «любовь», «знаю», «время», «хорошо» и «хочу». В десятку также попали «видеть», «говорить», «ночь», «сердце» и «чувствую».

Лидерами по лексическому разнообразию текстов стали хэви-метал группа Black Sabbath и рок-группа Pink Floyd (по 52%), на втором месте — американская метал-группа Slayer (51%), на третьем — исландско-китайская джазовая исполнительница Laufey (48%).

Также исследовалось творчество певцов Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и рок-группы Eagles. Всего было отобрано 20 исполнителей.

Ранее похищенную 30 лет назад виолончель XVII века вернули в российский музей. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

