Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте

«Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - говорится в сообщении муниципального центра управления.

Отмечается, что при этом все конституционные принципы сохраняются, а организаторы мероприятий по-прежнему ответственны за возрастное ограничение и добросовестность артистов.

Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта. Спор по поводу актуальности концерта возник на фоне комментария к посту мэра города Константина Шестакова, где один из подписчиков призвал отменить концерт, назвав артистку «предательницей».

Ранее утром стало известно об отмене концертов Орбакайте в В Иркутске и Братске. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

