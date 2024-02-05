Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте
Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт певицы Кристины Орбакайте, заявив, что зритель сам вправе делать выбор, идти ему на то или иное выступление или идти.
«Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - говорится в сообщении муниципального центра управления.
Отмечается, что при этом все конституционные принципы сохраняются, а организаторы мероприятий по-прежнему ответственны за возрастное ограничение и добросовестность артистов.
Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта. Спор по поводу актуальности концерта возник на фоне комментария к посту мэра города Константина Шестакова, где один из подписчиков призвал отменить концерт, назвав артистку «предательницей».
Ранее утром стало известно об отмене концертов Орбакайте в В Иркутске и Братске. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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