Группа U2 перевыпустила альбом «How To Dismantle An Atomic Bomb»

Группа U2 представила переиздание своего альбома 2004 года «How To Dismantle An Atomic Bomb».

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Пластинка получила название «How To Re-Assemble An Atomic Bomb», в нее вошли оригинальные 11 треков, 10 новых композиций и бонусный трек «Fast Cars».

В сентябре музыканты порадовали поклонников двумя ранее не издававшимися композициями «Country Mile» и «Picture Of You (X + W)».

Ранее американская певица Майли Сайрус выпустит новый альбом под названием «Something Beautiful», вдохновленный творчеством британской рок-группы Pink Floyd, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/U2
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