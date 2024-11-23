Группа U2 перевыпустила альбом «How To Dismantle An Atomic Bomb»
Группа U2 представила переиздание своего альбома 2004 года «How To Dismantle An Atomic Bomb».
Пластинка получила название «How To Re-Assemble An Atomic Bomb», в нее вошли оригинальные 11 треков, 10 новых композиций и бонусный трек «Fast Cars».
В сентябре музыканты порадовали поклонников двумя ранее не издававшимися композициями «Country Mile» и «Picture Of You (X + W)».
Ранее американская певица Майли Сайрус выпустит новый альбом под названием «Something Beautiful», вдохновленный творчеством британской рок-группы Pink Floyd, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Каприн: Онкомедицина в России улучшилась после разрыва отношений с Западом
- Группа U2 перевыпустила альбом «How To Dismantle An Atomic Bomb»
- В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 10 человек
- СМИ: ОАЭ и Таиланд прекратили обслуживать карты Газпромбанка Union Pay
- Обложки альбомов Radiohead выставят в музее
- ВСУ потеряли около 360 человек на курском направлении за сутки
- Кабмин на полгода запретил экспорт лома и отходов драгметаллов
- РПЦ: Патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его
- В Абхазии предложили протестировать в республике валюту Союзного государства
- СМИ: После удара по Украине в РФ вдвое сократилось число звонков мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru