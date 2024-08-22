Мэрилин Мэнсон выпустил два сингла
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон в августе выпустил два сингла и отправился в тур. Он стартовал в городе Херши (штат Пенсильвания).
Свой последний альбом под названием We Are Chaos Мэнсон выпустил в 2020 году, после чего заставлял исполнитель вспомнить о себе чередой судебных разбирательств, связанных с обвинениями в насилии.
Мэнсон поет о том, что пора смыть с его спины мишень, передает РЕН ТВ. Как написал рокер в соцсети, он гордится возможностью поделиться с поклонниками «своим искусством и видением».
Модель Эшли Морган Смитлайн ранее заявила, что её сексуальные отношения с Мэнсоном были краткосрочными и по обоюдному согласию. Женщина призналась, что обвинила музыканта под давлением бывшей его девушки актрисы Эван Рэйчел Вуд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru