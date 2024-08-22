Мэрилин Мэнсон выпустил два сингла

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон в августе выпустил два сингла и отправился в тур. Он стартовал в городе Херши (штат Пенсильвания).

Свой последний альбом под названием We Are Chaos Мэнсон выпустил в 2020 году, после чего заставлял исполнитель вспомнить о себе чередой судебных разбирательств, связанных с обвинениями в насилии.