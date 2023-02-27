Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в обмане
Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что её сексуальные отношения с американским рокером Мэрилином Мэнсоном были краткосрочными и по обоюдному согласию, сообщает People.
Девушка, ранее утверждавшая о сексуальном насилии со стороны певца, рассказала, что её обвинения были ложными.
Смитлайн пояснила, что сделала это под давлением бывшей девушки Менсона актрисы Эван Рэйчел Вуд. Однако знакомый Вуд заявил изданию Rolling Stone, что эти обвинения также беспочвенны.
Ранее Мэнсон подал в суд на свою бывшую возлюбленную Вуд и её партнёршу Ильму Гор, обвинив их в клевете, а также в том, что актриса вынудила других женщин рассказать о якобы физическом и психологическом насилии, сообщает RT.
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