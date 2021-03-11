«Меньше, чем пачка сигарет!» Умер создатель аудиокассеты
Голландский инженер Лу Оттенс, создатель аудиокассет и компакт-дисков скончался на 95м году жизни. Об этом сообщает DutchNews.nl.
В 1952 году он начал свою карьеру в компании Philips.
Лу Оттенс руководил командой по разработке первого портативного магнитофона. Он произвел революцию в сфере катушечных магнитофонов, создав первую миниатюрную версию, известную как компакт-кассета.
В 1963 году его изобретение дебютировало на выставке электроники и продавалась под слоганом «Меньше, чем пачка сигарет!»
Оттенс специально сконструировал кассету так, чтобы она могла поместиться в кармане куртки. Инженер призвал Philips лицензировать свой дизайн. Компания к совету прислушалась и заключила договор с Sony для использования запатентованного механизма. Так в мире появилось около 100 миллиардов кассет.
Спустя еще несколько лет Оттенс снова изменил весь музыкальный мир. Он помог разработать новый формат физического носителя - компакт-диск.
Сам Лу Оттенс до последнего верил, что звучание компакт-диска намного лучше кассетного.
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