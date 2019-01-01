Мень: Без джаза в России у людей испорчен вкус
Экс-министр и музыкант рассказал НСН о важности хорошей музыки для России.
25 мая 2019 года все поздравляют Радио JAZZ с пятилетием премии «Все цвета джаза», которая впервые за всю историю проходит в формате фестиваля на открытом воздухе в Саду «Эрмитаж».
Поздравить радиостанцию пришли многие знаменитости, в числе которых оказался и экс-министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Впрочем, только лишь статусом гостя Михаил Мень не ограничился — ему выпало вручить премию победителю одной из номинаций. Вот что он сам поведал НСН по этому поводу.
«Важна популяризация джаза. Потому что в нашей стране, к сожалению, испорчен вкус у людей за целые десятилетия некачественной музыки, уши отравлены у людей. Поэтому, чем больше будет популяризироваться хорошая музыка, тем больше будет нормальных людей в нашей стране. Поэтому, миссия Радио JAZZ — она отчетливая, и мне кажется, что она выполнима. Мне выпала большая честь вручить награду одному из победителей, лучшему барабанщику, и это очень приятно, потому что я сам бас-гитарист, то есть, имею непосредственное отношение к ритм-секции. Как раз в джазовой музыке вся стабильность коллектива зависит от барабанов и от бас-гитары. А все остальное — уже сверху создает красоту, но не будет основы, не будет ничего. Поэтому, я рад, что у меня такая миссия», - рассказал он.
Напомним, что за пять лет своего существования премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, превратилась из закрытого светского события в самый настоящий городской праздник на открытом воздухе. Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».
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