Massive Attack проведет концерт с низким углеродным следом

В Ливерпуле состоится концерт с низким углеродным следом группы Massive Attack, как только в Великобритании снимут все ограничения на проведения массовых мероприятий.

Как заявил лидер группы Роберт Дель Ная, выступление не нанесет большого вреда окружающей среде. По мнению музыканта, его коллегам, особенно тем, кто поддерживает эко-активистов давно нужно пересмотреть подход к проведению мероприятий.

Ранее группа Coldplay сообщила о прекращении концертной деятельности из-за экологических соображений. Лидер Massive Attack признался, что понимает решение своих коллег, но отказ одной группы от туровой деятельности никак не скажется на окружающей среде. Он добавил, что артистам самим надо больше уделять внимание тому, как организованы фестивали и сольные концерты.

