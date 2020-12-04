Масочный режим на звездных тусовках

В Государственном Кремлёвском Дворце объявили победителей Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория-2020»


3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоялась национальная музыкальная премия «Виктория-2020». За желанную статуэтку боролись именитые артисты: Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, «Би-2», Диана Арбенина и многие другие. Но, к большому сожалению, артисты не могли слышать оваций и бурных аплодисментов от поклонников, а петь им приходилось для пустого зала Кремлевского дворца. Пандемия Covid-19 внесла серьезные коррективы, но даже это не смогло испортить праздника.

Композитор Игорь Крутой и певец Димаш Кудайбергенов на премии "Виктория"

ФОТО: Михаил Соколов

Король отечественного Шоу-Бизнеса Филипп Киркоров

ФОТО: Михаил Соколов

Российский певец - Митя Фомин пришел на звездную дорожку полностью замещенным от эпидемии! Маска артиста хорошо сочеталась с образом певца

ФОТО: Михаил Соколов

Российский шоумен, актёр, телеведущий, певец - Александр Ревва, он же Артур Пирожков на премии "Виктория"

ФОТО: Михаил Соколов

Российский певец, актёр театра и кино один из номинантов премии "Виктория" Сергей Лазарев

ФОТО: Михаил Соколов

Российский певец, музыкант и актёр, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём» Денис Клявер

ФОТО: Михаил Соколов

Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко на красной дорожке в Кремле

ФОТО: Михаил Соколов

Государственный Кремлёвский дворец, красная ковровая дорожка и ее звездные гости - группа "Фабрика": Ирина Тонева, Саша Попова и Маша Гончарук

ФОТО: Михаил Соколов
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А вот список победителей:

«Лучшая поп-исполнительница»:

Полина Гагарина. «Смотри»

«Лучший поп-исполнитель»:

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

«Лучшая поп-группа»:

Little Big. Uno

«Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:

Николай Носков. «Живой»

«Поэт года»:

Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

«Лучший хип-хоп исполнитель»:

Баста. «Страшно так жить»

«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:

Иван Дорн. «Чики»

«Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:

Сергей Трофимов. «Прости»

«Танцевальный хит года»:

Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»

«Лучшее музыкальное видео»:

Little Big. Uno

«Композитор года»:

Константин Меладзе. «1+1»

«Концерт года»:

Николай Носков. «Живой»

«Онлайн-концерт года»:

Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

«Песня года»:

Little Big. Uno

«Легенда отечественной эстрады»

Лариса Долина

«Приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру»

Игорь Матвиенко

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ФОТО: Михаил Соколов
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