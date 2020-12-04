Масочный режим на звездных тусовках

3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоялась национальная музыкальная премия «Виктория-2020». За желанную статуэтку боролись именитые артисты: Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, «Би-2», Диана Арбенина и многие другие. Но, к большому сожалению, артисты не могли слышать оваций и бурных аплодисментов от поклонников, а петь им приходилось для пустого зала Кремлевского дворца. Пандемия Covid-19 внесла серьезные коррективы, но даже это не смогло испортить праздника.