Масочный режим на звездных тусовках
В Государственном Кремлёвском Дворце объявили победителей Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория-2020»
3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоялась национальная музыкальная премия «Виктория-2020». За желанную статуэтку боролись именитые артисты: Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, «Би-2», Диана Арбенина и многие другие. Но, к большому сожалению, артисты не могли слышать оваций и бурных аплодисментов от поклонников, а петь им приходилось для пустого зала Кремлевского дворца. Пандемия Covid-19 внесла серьезные коррективы, но даже это не смогло испортить праздника.
Композитор Игорь Крутой и певец Димаш Кудайбергенов на премии "Виктория"ФОТО: Михаил Соколов
Король отечественного Шоу-Бизнеса Филипп КиркоровФОТО: Михаил Соколов
Российский певец - Митя Фомин пришел на звездную дорожку полностью замещенным от эпидемии! Маска артиста хорошо сочеталась с образом певцаФОТО: Михаил Соколов
Российский шоумен, актёр, телеведущий, певец - Александр Ревва, он же Артур Пирожков на премии "Виктория"ФОТО: Михаил Соколов
Российский певец, актёр театра и кино один из номинантов премии "Виктория" Сергей ЛазаревФОТО: Михаил Соколов
Российский певец, музыкант и актёр, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём» Денис КляверФОТО: Михаил Соколов
Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко на красной дорожке в КремлеФОТО: Михаил Соколов
Государственный Кремлёвский дворец, красная ковровая дорожка и ее звездные гости - группа "Фабрика": Ирина Тонева, Саша Попова и Маша ГончарукФОТО: Михаил Соколов
А вот список победителей:
«Лучшая поп-исполнительница»:
Полина Гагарина. «Смотри»
«Лучший поп-исполнитель»:
Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»
«Лучшая поп-группа»:
Little Big. Uno
«Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:
Николай Носков. «Живой»
«Поэт года»:
Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»
«Лучший хип-хоп исполнитель»:
Баста. «Страшно так жить»
«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:
Иван Дорн. «Чики»
«Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:
Сергей Трофимов. «Прости»
«Танцевальный хит года»:
Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»
«Лучшее музыкальное видео»:
Little Big. Uno
«Композитор года»:
Константин Меладзе. «1+1»
«Концерт года»:
Николай Носков. «Живой»
«Онлайн-концерт года»:
Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko
«Песня года»:
Little Big. Uno
«Легенда отечественной эстрады»
Лариса Долина
«Приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру»
Игорь Матвиенко
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