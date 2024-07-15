Группа Faithless анонсировала первый альбом после смерти фронтмена

Издание отмечает, что новая пластинка станет восьмой в дискографии группы и первой студийной работой после смерти фронтмена Макси Джаза.

Также Faithless презентовали первый сингл «Find A Way», который был записан совместно с поэтессой Сули Брейкс, ранее уже работавшей с коллективом.

Треклист и дата выхода «Champion Sound» пока не раскрываются.

Солист Faithless, автор песен, рэпер и диджей Максвелл Александр Фрейзер, более известный, как Макси Джаз, умер в декабре 2022 года. Ему было 65 лет, пишут «Известия».