Группа Faithless анонсировала первый альбом после смерти фронтмена
Британская электронная группа Faithless объявила о выходе нового альбома «Champion Sound». Об этом сообщает New Musical Express (NME).
Издание отмечает, что новая пластинка станет восьмой в дискографии группы и первой студийной работой после смерти фронтмена Макси Джаза.
Также Faithless презентовали первый сингл «Find A Way», который был записан совместно с поэтессой Сули Брейкс, ранее уже работавшей с коллективом.
Треклист и дата выхода «Champion Sound» пока не раскрываются.
Солист Faithless, автор песен, рэпер и диджей Максвелл Александр Фрейзер, более известный, как Макси Джаз, умер в декабре 2022 года. Ему было 65 лет, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru