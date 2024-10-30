Mankagroove закроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»

Джазовый коллектив Mankagroove закроет серию октябрьских концертов в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом сообщили НСН в пресс-службе организатора мероприятия Радио Jazz.

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«Джаз для нас - это про красоту и эстетику! Вечерняя Москва с красивыми видами с прекрасного корабля под звуки музыки именно про это! Идея проекта «Джаз на воде» привлекает своей эстетикой. Мы приглашаем вас провести этот вечер вместе!» - сказали музыканты.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

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ФОТО: Mankagroove для НСН
ТЕГИ:ДжазМузыка

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