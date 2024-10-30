Mankagroove закроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
30 октября 202417:20
Джазовый коллектив Mankagroove закроет серию октябрьских концертов в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом сообщили НСН в пресс-службе организатора мероприятия Радио Jazz.
«Джаз для нас - это про красоту и эстетику! Вечерняя Москва с красивыми видами с прекрасного корабля под звуки музыки именно про это! Идея проекта «Джаз на воде» привлекает своей эстетикой. Мы приглашаем вас провести этот вечер вместе!» - сказали музыканты.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru