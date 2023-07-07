Мальме примет конкурс «Евровидение-2024»

Право на проведение смотра Швеция получила благодаря певице Loreen, которая с песней «Tattoo» в 2023 году выиграла главный приз в финале в Ливерпуле.

В сообщении говорится, что полуфиналы «Евровидения-2024» пройдут на «Арене Мальмё» 7 и 9 мая, а финал 68-го конкурса - 11 мая.

В ЕВС отметили, что Мальмё станет третьим городом после Стокгольма и Копенгагена, который примет «Евровидения» в третий раз. В целом же финал конкурса пройдёт в Швеции уже в седьмой раз.

Ранее организаторы конкурса на фоне кризиса на Украине отстранили РФ от участия. Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в следует создать аналог «Евровидения» и допускать лишь представителей дружественных России стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

