Green Day выпустили альбом Saviors

Рок-группа Green Day выпустила четырнадцатый по счету альбом Saviors (2024).

Green Day выпустила первый сингл из грядущего альбома Saviors

Пластинка состоит из 15 треков. Альбом стал первым полноформатным студийным релизом группы за четыре года после выхода Father of All… в 2020 году.

Продюсером стал Роб Кавалло, который сотрудничал с группой во время записи альбомов Dookie и American Idiot.

В сентябре 2023 года группа представили три песни-черновика из переиздания альбома Dookie, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети группы
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