Green Day выпустили альбом Saviors

Пластинка состоит из 15 треков. Альбом стал первым полноформатным студийным релизом группы за четыре года после выхода Father of All… в 2020 году.

Продюсером стал Роб Кавалло, который сотрудничал с группой во время записи альбомов Dookie и American Idiot.

В сентябре 2023 года группа представили три песни-черновика из переиздания альбома Dookie, передает «Радиоточка НСН».

