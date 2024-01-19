Green Day выпустили альбом Saviors
19 января 202416:10
Рок-группа Green Day выпустила четырнадцатый по счету альбом Saviors (2024).
Пластинка состоит из 15 треков. Альбом стал первым полноформатным студийным релизом группы за четыре года после выхода Father of All… в 2020 году.
Продюсером стал Роб Кавалло, который сотрудничал с группой во время записи альбомов Dookie и American Idiot.
В сентябре 2023 года группа представили три песни-черновика из переиздания альбома Dookie, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru