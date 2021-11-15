Макс Барских назван лучшим исполнителем из России по версии MTV 2021
15 ноября 202114:44
Ежегодная церемония вручения премии MTV Europe Music Awards 2021 состоялась в Будапеште. Награду в номинации «Лучший артист по версии MTV Россия» получил певец Макс Барских.
За приз в этой номинации также боролись Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов), украинская и российская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow (Артем Готлиб).
Премия MTV Europe была учреждена в 1994 году, ее победители определяются по результатам интернет-голосования.
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15 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru