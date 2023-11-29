Макаревича удивило, как Россия «выкарабкивается» из-под санкций

«Ну, они (санкции) не так сработали, как ожидалось. То есть они, конечно, сработали, но Россия на удивление прямо вот как-то из этого дела выкарабкивается. Санкции обходят, продают через третьи страны что-то, постоянно вскрываются какие-то сделки на сотни миллионов долларов», - сказал музыкант в интервью RTVi.

Ранее Макаревич объяснил, почему он покинул Россию. По словам лидера «Машины времени», в стране ему не давали делать то, что он считает нужным.

Напомним, в конце октября Макаревич избавился от всей недвижимости в России, в частности, от квартиры на Ленинском проспекте и от дома в коттеджном поселке «Павлово» Истринского района, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

