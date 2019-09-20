Макаревич, Шклярский и Гребенщиков выпустили коллекционный «рок-фарфор» НАШЕго радио

«С фарфоровым производством у меня давно случился альянс. Я разрисовал сервиз, и он имел большой успех. Потом мы сделали еще три тарелки. Когда мне сказали, что «рок-фарфор» будет делаться с Императорским фарфоровым заводом, мне было уже как-то спокойно. Я знал, что никакого эксперимента для меня в этом не будет. Специально садился и рисовал, когда предлагается какая-то форма. Надо учитывать каждый изгиб и восприятие этой формы. Обычно делаю эскиз и посылаю его на завод, где производится пробный оттиск. Мы смотрим, что получилось, правильно ли угадан размер», - поделился своим опытом Андрей Макаревич.

Он также уточнил, что сам предпочитает белые тонкостенные чашки под чай, чтобы посуда не отвлекала на себя внимание от напитка.

Добавим, что Императорский фарфор также привлекает к сотрудничеству и легенд оперного жанра. Ранее свою чайную коллекцию выпустила оперная звезда Анна Нетребко.







