Макаревича не впечатлил его новый «титул» от Минкульта

Любопытно, что эта новость не вызвала у автора песен, которым присвоили титул "классики", совершенно никаких эмоций. В беседе с НСН лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал решение министерства культуры немногословно.

«Надо спрашивать у министерства культуры. Это же они включили, а не я. Я абсолютно спокойно к этому отношусь», - признался НСН музыкант.

Ранее создание Минкультом «Культурного норматива школьника» прокомментировал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. В эфире НСН он рассказал, что историю жизни лидера Nirvana Курта Кобейна на театральной сцене он представил еще 15 лет назад, а летом нынешнего года постановку решили возобновить. Он подчеркнул, что включение музыки Nirvana в школьную программу пойдет на пользу спектаклю, так как в нем затрагиваются темы, которые некоторые могут счесть оскорбительными и недопустимыми в театре.

