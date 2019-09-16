Макаревича не впечатлил его новый «титул» от Минкульта
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отреагировал на включение в «Культурный норматив школьника» песен его коллектива.
Министерства культуры и просвещения разработали комплекс методических рекомендаций по проекту «Культурный норматив школьника». Эксперты составили список произведений для каждой возрастной группы, направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников. В частности, учащихся 5-8 классов рекомендуется ознакомить с гимном Российской империи «Боже, царя храни» и «Одой к Радости» Бетховена. Для 9–11 классов в список попали произведения Nirvana, Виктора Цоя и «Наутилуса Помпилиуса». Кроме того, среди рекомендаций оказались песни «Солнечный остров» и «Марионетки» группы «Машина времени» .
Любопытно, что эта новость не вызвала у автора песен, которым присвоили титул "классики", совершенно никаких эмоций. В беседе с НСН лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал решение министерства культуры немногословно.
«Надо спрашивать у министерства культуры. Это же они включили, а не я. Я абсолютно спокойно к этому отношусь», - признался НСН музыкант.
Ранее создание Минкультом «Культурного норматива школьника» прокомментировал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. В эфире НСН он рассказал, что историю жизни лидера Nirvana Курта Кобейна на театральной сцене он представил еще 15 лет назад, а летом нынешнего года постановку решили возобновить. Он подчеркнул, что включение музыки Nirvana в школьную программу пойдет на пользу спектаклю, так как в нем затрагиваются темы, которые некоторые могут счесть оскорбительными и недопустимыми в театре.
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