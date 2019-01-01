Макаревич презентовал новую песню

В эфире «Серебряного Дождя» состоялась премьера песни Андрея Макаревича «Шли по кругу».

Автора охарактеризовал сочинение как «довольно грустное», отметив, что «песни сами решают какими им быть».

Полную запись выступления Андрея Макаревича можно увидеть на на сайте silver.ru и на YouTube-канале радиостанции.

65-летний Андрей Макаревич - музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени», Народный артист Российской Федерации.

