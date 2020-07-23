Макаревич будет судиться с депутатом «Единой России»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич намерен подать в суд на депутата городского совета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за то, что тот разместил на своём агитационном баннере строчку из песни «За тех, кто в море».

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Музыкант сообщил изданию «Подъём», что Бондаренко к нему не обращался по поводу использования строк. Макаревич считает такое заимствование незаконным и сказал, что планирует потребовать компенсацию.

На баннере Бондаренко размещена фраза «В бурю лишь крепче руки». Кроме того, на одном из изображённых элементов баннера перепутана последовательность полос российского флага.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Авторские ПраваЕдиная РоссияАндрей Макаревич
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