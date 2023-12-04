Makan и Instasamka стали артистами года по версии «VK Музыки»

Певец Makan (Андрей Косолапов) и рэперша Instasamka (Дарья Зотеева) стали артистами года по версии «VK Музыки», пишет РИА Новости.

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Треком года стал «За деньги да» рэп-исполнительницы Instasamka, собрав 140 миллионов прослушиваний.

Группой года назвали Miyagi & Эндшпиль.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что паразитирует на популярности коллеги Инстасамки. Лолита также добавила, что рада сотрудничать с артисткой, отмечает RT. Милявская анонсировала совместный клип, в котором Лолита будет сниматься в оригинальном образе.

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