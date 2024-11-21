Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd

По словам Сайрус, она хотела записать культовый альбом Pink Floyd «The Wall», но в более гламурном звучании под влиянием поп-культуры. Певица назвала будущий релиз «гипнотизирующим». Дата выхода пока не называется.

Сайрус призналась, что влюбилась в «The Wall» от Pink Floyd , когда была подростком. Она слушала песни коллектива вместе с братом и другом и даже носила одежду в стиле 70-х, чтобы проникнуться ими еще больше.

Ранее американская рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома, напоминает RT.

