Майданов поддержал врачей концертом с балкона дома
Музыкант Денис Майданов выступил прямо на балконе свей квартиры в доме подмосковного Одинцова. Таким образом исполнитель и член центрального штаба Общероссийского народного фронта поддержал медиков, которые оказывают помощь пациентам при пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, Майданов присоединился к акции, организованной Фронтом. Флешмоб «Спасибо врачам» был запущен у клиники в Коммунарке. Музыкант исполнил с балкона пять своих композиций.
Необычное выступление Дениса Майданова привлекло как случайных прохожих, так и окрестных жителей, находившихся в своих квартирах. Некоторые также вышли на балконы или распахнули окна, чтобы поприветствовать исполнителя и поблагодарить врачей за работу.
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