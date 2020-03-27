Майданов поддержал врачей концертом с балкона дома

Музыкант Денис Майданов выступил прямо на балконе свей квартиры в доме подмосковного Одинцова. Таким образом исполнитель и член центрального штаба Общероссийского народного фронта поддержал медиков, которые оказывают помощь пациентам при пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, Майданов присоединился к акции, организованной Фронтом. Флешмоб «Спасибо врачам» был запущен у клиники в Коммунарке. Музыкант исполнил с балкона пять своих композиций.

Необычное выступление Дениса Майданова привлекло как случайных прохожих, так и окрестных жителей, находившихся в своих квартирах. Некоторые также вышли на балконы или распахнули окна, чтобы поприветствовать исполнителя и поблагодарить врачей за работу.

