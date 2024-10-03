Мадонна вернулась в студию

Американская певица Мадонна в своих соцсетях заявила, что вернулась в студию. По её словам, она работает в Лондоне вместе с продюсером и музыкантом Стюартом Прайсом.

Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле

Британец, также известный под псевдонимами Thin White Duke и Jacques Lu Cont, уже сотрудничал с поп-королевой над её альбомом «Confessions On A Dance Floor» 2005 года, выступив продюсером и соавтором песен.

«Лондон зовёт... Возвращаемся в Stu со Стюартом Прайсом», - написала певица.

Музыкальные СМИ отмечают, что если речь действительно идёт о новой пластинке, то возможный релиз станет первой студийной работой Мадонны после альбома «Madame X» 2019 года.

Ранее Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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