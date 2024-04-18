СМИ: Леонардо Ди Каприо может сыграть Фрэнка Синатру
Легендарный американский кинорежиссёр Мартин Скорсезе намерен снять байопик о музыканте и артисте Фрэнке Синатре. Как пишет Variety, дистрибьютерами проекта желают стать Apple и Sony.
По данным издания, роль Синатры в новой картине может сыграть Леонардо Ди Каприо. Кроме того, инсайдеры утверждают, что на роль второй жены музыканта Авы Гарднер будет приглашена звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс.
Уточняется, что главная проблема, которую предстоит решить перед запуском съёмок - права на экранизацию. Дочь Синатры своего согласия пока не дала.
Ранее Скорсезе заявил, что считает Леонардо Ди Каприо одним из величайших актёров в истории кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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