Мадонна анонсировала выход новых песен
Американская поп-исполнительница Мадонна сообщила о скором выходе новых песен, которые она записала в соавторстве с композитором Стюартом Прайсом. Певица рассказала об этом в своем посте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).
По её словам, премьеры новинок намечены на 2025 год. Сколько всего записано песен Мадонна не уточняет.
«Эти последние несколько месяцев были лекарством для моей души. Написание песен и создание музыки — это та область, где мне не нужно ни у кого спрашивать разрешения» — написала певица.
Ранее стало известно, что Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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