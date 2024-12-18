Мадонна анонсировала выход новых песен

Американская поп-исполнительница Мадонна сообщила о скором выходе новых песен, которые она записала в соавторстве с композитором Стюартом Прайсом. Певица рассказала об этом в своем посте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).

На концерт Мадонны на пляже пришли 1,6 миллиона человек

По её словам, премьеры новинок намечены на 2025 год. Сколько всего записано песен Мадонна не уточняет.

«Эти последние несколько месяцев были лекарством для моей души. Написание песен и создание музыки — это та область, где мне не нужно ни у кого спрашивать разрешения» — написала певица.

Ранее стало известно, что Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:КомпозиторМузыкаПесниПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры