Мадонна анонсировала выход новых песен

По её словам, премьеры новинок намечены на 2025 год. Сколько всего записано песен Мадонна не уточняет.

«Эти последние несколько месяцев были лекарством для моей души. Написание песен и создание музыки — это та область, где мне не нужно ни у кого спрашивать разрешения» — написала певица.

Ранее стало известно, что Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

