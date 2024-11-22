«Люди против!»: Бородин попросил Первый канал «вырезать» новогоднюю Орбакайте
В России нет санкций против Орбакайте и она не состоит ни в каких списках, однако россияне не хотят видеть ее концерты, сказал в эфире НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в интервью НСН что попросил у руководства Первого канала "вырезать" из новогоднего концерта певицу Кристину Орбакайте.
Ранее она назвал в соцсетях "вбросом с эффектом неожиданности" информацию о том, что Орбакайте якобы появится на главном телеканале страны в новогоднюю ночь.
«На Первом канале уже подготовка к новогодним мероприятиям, нам дали инсайд, дали список, какие артисты там будут. Одна из них – Орбакайте. Вообще сказали, что чуть ли Пугачева там будет выступать, правда, не знаю как, но мне подтвердили, что Орбакайте будет точно. Соответственно, у нас возник вопрос: как так? Мы обратились к руководству Первого канала с просьбой ее "вырезать"», - сказал Бородин.
Он подтвердил, что в России нет запретов на концерты Орбакайте, но при этом отметил, что «народ против».
«Люди против, общественность ее не хочет видеть. Это не наше желание, а желание наших граждан. Мы понимаем, что по большому счету в нашей стране к Орбакайте санкций нет никаких. Она может спокойно передвигаться и давать концепты. Она не иноагент, не состоит ни в каких списках. Но мы знаем позицию ее мамы, маминого мужа-иноагента, все прекрасно понимают их позицию. В основном все ориентируются на Первый канал, его будет смотреть много людей. У нас есть серьезно раненные ребята, которые лежат а больницах, кто-то из них тоже будет смотреть на телевизор в новогоднюю ночь, и что – они будут видеть тех, кто не поддерживает страну, а здесь только зарабатывает деньги и тратит их в стране НАТО? Я считаю, что это неправильно. Позиция наших людей остается однозначной - люди не хотят её видеть», - заключил собеседник НСН.
Кристина Орбакайте в сентябре заявила, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге стал «заключительным» выступлением в России до «лучшей жизни», напоминает «Радиоточка НСН».
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