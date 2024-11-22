«Люди против!»: Бородин попросил Первый канал «вырезать» новогоднюю Орбакайте

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в интервью НСН что попросил у руководства Первого канала "вырезать" из новогоднего концерта певицу Кристину Орбакайте.

Ранее она назвал в соцсетях "вбросом с эффектом неожиданности" информацию о том, что Орбакайте якобы появится на главном телеканале страны в новогоднюю ночь.