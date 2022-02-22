Лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2022» стал Евгений Егоров

Победителем в номинации «Солист» премии «Чартова дюжина 2022» стал Евгений Егоров из группы «Эпидемия»

На победу в этой номинации претендовали пять исполнителей. Помимо Егорова в их числе были Валерий Кипелов, Лёва («Би-2»), Лорд Пневмослон и Петр Елфимов («Гран-КуражЪ»).