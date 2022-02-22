Лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2022» стал Евгений Егоров

Победителем в номинации «Солист» премии «Чартова дюжина 2022» стал Евгений Егоров из группы «Эпидемия»

На победу в этой номинации претендовали пять исполнителей. Помимо Егорова в их числе были Валерий Кипелов, Лёва («Би-2»), Лорд Пневмослон и Петр Елфимов («Гран-КуражЪ»).

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Солист «Эпидемии» присутствует сегодня на торжественной церемонии.

22 февраля в Москве на Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».

Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием. В рамках большого трёхчасового шоу на сцену выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.

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ФОТО: vk.com/juicerus
ТЕГИ:ПремияЧартова ДюжинаРок-фестиваль
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