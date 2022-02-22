«Чартова дюжина» признала кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина лучшим

Другими номинантами категории стали: группа «Эпидемия», которая записала кавер-версию на песню «Мёртвые звезды» коллектива Слот, кавер группы БИ-2 «Почта» на песню Земфиры, Александр Пушной с работой «Все идет по плану», а также кавер «Нервов» на трек «Тату» «Не верь, не бойся».

По традиции, лучших из лучших выбрали слушатели НАШЕго радио посредством голосования на сайте nashe.ru в следующих категориях: «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Группа», «Кавер» и «Side Проект». Первый этап голосования закончился 31 декабря 2021, по итогам которого были сформированы пятерки финалистов в каждой номинации. Голосование завершилось 18 февраля.

