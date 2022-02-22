«Чартова дюжина» признала кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина лучшим
«Чартова дюжина» высоко оценила кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина, вручив группе награду на ежегодном фестивале.
Недавно «Мумий Тролль» принял участие в трибьюте культового Владивостокского музыканта Александра (Дёмы) Дёмина «Подключайся к моей розетке». Группа записала две песни «Слишком долго здесь» и «Передвигая вещи», за последнюю коллектив и был награжден на ежегодной премии НАШЕго радио, которая сегодня проходит в московском Adrenaline STADIUM.
Другими номинантами категории стали: группа «Эпидемия», которая записала кавер-версию на песню «Мёртвые звезды» коллектива Слот, кавер группы БИ-2 «Почта» на песню Земфиры, Александр Пушной с работой «Все идет по плану», а также кавер «Нервов» на трек «Тату» «Не верь, не бойся».
По традиции, лучших из лучших выбрали слушатели НАШЕго радио посредством голосования на сайте nashe.ru в следующих категориях: «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Группа», «Кавер» и «Side Проект». Первый этап голосования закончился 31 декабря 2021, по итогам которого были сформированы пятерки финалистов в каждой номинации. Голосование завершилось 18 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях
- «Чартова дюжина» признала кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина лучшим
- «Прорвемся»: Фестиваль «Дикая мята» удостоился награды «Чартовой дюжины»
- Путин заявил, что Минских соглашений больше нет
- СМИ: Мэр Лондона заявил о готовности принять Лигу Чемпионов
- «Чартова дюжина» присудила Петру Мамонову премию «Легенда»
- «Электрофорез» стал победителем «Чартовой дюжины» в номинации «Взлом»
- Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
- Совфед разрешил использование ВС России за рубежом
- Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за ее пределами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru