Лучшей песней премии «Чартова дюжина 2022» стала «Ночь» Мураками и LASCALA

Композиция «Ночь» в исполнении Мураками feat. LASCALA стала победителем в номинации «Песня» премии «Чартова дюжина 2022».

Представители обеих групп присутствуют сегодня на торжественной церемонии вручения премии.

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22 февраля в Москве на Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».

Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием. В рамках большого трёхчасового шоу на сцену выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.

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ФОТО: Олец Цуриков
ТЕГИ:МузыкантыФестивальЧартова Дюжина
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