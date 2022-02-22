Лучшей песней премии «Чартова дюжина 2022» стала «Ночь» Мураками и LASCALA
Композиция «Ночь» в исполнении Мураками feat. LASCALA стала победителем в номинации «Песня» премии «Чартова дюжина 2022».
Представители обеих групп присутствуют сегодня на торжественной церемонии вручения премии.
22 февраля в Москве на Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием. В рамках большого трёхчасового шоу на сцену выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.
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