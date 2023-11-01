«ДДТ» собрали 19 млн рублей и завершили предзаказ на новые релизы

«Предзаказ на Planeta.ru удачно завершен! Спасибо вам, друзья, за громадную поддержку!» — говорится в сообщении.

Проект был запущен 7 июня на краудфандинговой платформе Planeta.ru, его поддержали 6613 раз. Всего было собрано 19 434 800 рублей.

К предзаказу были доступны сольный альбом лидера «ДДТ» Юрия Шевчука «Волки в тире», «Сборник песен №2» группы, а также пластинка Константина Шумайлова «ДДТ. Ремиксы».

Ранее «ДДТ» выпустили цифровой релиз «Сборника песен №2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

