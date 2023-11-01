«ДДТ» собрали 19 млн рублей и завершили предзаказ на новые релизы
Группа «ДДТ» завершила сбор предварительных заказов на свои новые релизы на цифровых и физических носителях. Об этом группа сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Предзаказ на Planeta.ru удачно завершен! Спасибо вам, друзья, за громадную поддержку!» — говорится в сообщении.
Проект был запущен 7 июня на краудфандинговой платформе Planeta.ru, его поддержали 6613 раз. Всего было собрано 19 434 800 рублей.
К предзаказу были доступны сольный альбом лидера «ДДТ» Юрия Шевчука «Волки в тире», «Сборник песен №2» группы, а также пластинка Константина Шумайлова «ДДТ. Ремиксы».
Ранее «ДДТ» выпустили цифровой релиз «Сборника песен №2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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