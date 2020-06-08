Лоза предрек потерю песен оскорбившему ему Киркорову

Лоза напомнил, что культовый хит «Плот» всегда будут ассоциировать с его именем, тогда как песни Киркорова, по его словам, потеряют связь с исполнителем.



«Он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Алла Пугачева, его бывшая жена, точно так же раздала свои песни, и их сейчас поют без упоминания о ней», - цитирует Лозу Газета.ру.



В начале июня Киркорову в эфире одного из телеканалов предложили исполнить роль увеличенной простаты. В ответ певец заявил, что сделает это после того, как Николай Басков исполнит роль заднего прохода, а Юрий Лоза — аппендицита, так как он, по словам Киркорова, «нахрен никому не нужен».

