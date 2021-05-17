Лоза подал на «Первый канал» иск на 5 миллионов рублей

Певец и композитор Юрий Лоза подал судебный иск на «Первый канал» из-за использования кавера его песни «Плот» в передаче «Голос». Он потребовал заблокировать доступ к этому выпуску, а также компенсацию в размере 5 млн рублей: 4 млн за нарушение авторских прав и 1 млн за причиненный моральный вред.

Это следует из данных картотеки Мосгорсуда. Иск поступил на прошлой неделе, а дата рассмотрения дела пока не назначена.