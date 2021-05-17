Лоза подал на «Первый канал» иск на 5 миллионов рублей
Певец и композитор Юрий Лоза подал судебный иск на «Первый канал» из-за использования кавера его песни «Плот» в передаче «Голос». Он потребовал заблокировать доступ к этому выпуску, а также компенсацию в размере 5 млн рублей: 4 млн за нарушение авторских прав и 1 млн за причиненный моральный вред.
Это следует из данных картотеки Мосгорсуда. Иск поступил на прошлой неделе, а дата рассмотрения дела пока не назначена.
Речь идет о выпуске, который вышел в эфир в октябре прошлого года и был опубликован на сайте «Первого», пишет «Коммерсант».
Представитель Лозы, гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов сообщил, что суд уже обязал Роскомнадзор заблокировать ссылки на телепередачу, о которой идет речь.
Первый канал пока не комментирует претензии Лозы, сообщает телеканал «360».
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