«Ловлю кайф, не задумываясь о деньгах». Стас Намин о пандемии

Время на самоизоляции артисты проводили по-разному. Многие из них ушли с головой в творчество, записывали альбомы удаленно, давали онлайн-концерты. Но в то же время музыканты ощутили нехватку денег в связи с потерей концертной деятельности. Живые выступления для многих остаются главным источником дохода, но во время самоизоляции концерты, как и все массовые мероприятия, были запрещены.

В интервью НСН режиссер театра и кино, создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин признался, что никаких трудностей не испытал.

«У меня трат нет никаких. Я не хожу в рестораны, я не гуляю, я никуда не езжу. Я ловлю кайф, абсолютно не задумываясь о деньгах. У меня нет трат, и того, что я зарабатываю, мне хватает с головой», - сказал он.

Как рассказал Намин, он вместе с семьей уехал жить на дачу, и неожиданно для самого себя написал песни на целый альбом.

«Я вообще песни не пишу, редко очень. И совершенно неожиданно для меня получилось, что я написал целый альбом новых песен. Я написал и стихи, и музыку к десяти песням. Сейчас мы над нами работаем. Премьера будет 27 ноября на нашем концерте, там мы сыграем и все хиты наши, как мы сыграли на нашем 50-летии в Кремле (Кремлевский дворец съездов – прим. НСН) и новые песни, которые я только что написал. Одна из них уже вышла, называется «Любовь»», - отметил он.

Кроме новых песен Стас Намин написал балет, который предложит Большому Театру. А также две пьесы, премьера которых состоится уже в октябре.

