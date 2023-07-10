«Louna» готовит второй акустический альбом

Из заявления группы следует, что новая акустическая программа будет состоять из более 20 композиций. Однако, по словам участников коллектива, они были вынуждены с большим трудом отобрать половину из песен для первой акустической пластинки «Обратная сторона».



Также музыканты рассказали, что в трек-лист войдут новые песни с альбома «Рубикон», которые впервые запишут в акустической аранжировке.

В ноябре 2022 года команда Лусинэ Геворкян и Виталия Демиденко выпустила седьмой студийный альбом «Рубикон», который редакция НСН включила в топ-5 лучших альбомов года, передает «Радиоточка НСН».

