«Louna» готовит второй акустический альбом
Группа «Louna» ведет работу над вторым акустическим альбомом. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.
Из заявления группы следует, что новая акустическая программа будет состоять из более 20 композиций. Однако, по словам участников коллектива, они были вынуждены с большим трудом отобрать половину из песен для первой акустической пластинки «Обратная сторона».
Также музыканты рассказали, что в трек-лист войдут новые песни с альбома «Рубикон», которые впервые запишут в акустической аранжировке.
В ноябре 2022 года команда Лусинэ Геворкян и Виталия Демиденко выпустила седьмой студийный альбом «Рубикон», который редакция НСН включила в топ-5 лучших альбомов года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru