«Louna» готовит второй акустический альбом

Группа «Louna» ведет работу над вторым акустическим альбомом. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Григорий Лепс выпустил новый альбом «Завтра»

Из заявления группы следует, что новая акустическая программа будет состоять из более 20 композиций. Однако, по словам участников коллектива, они были вынуждены с большим трудом отобрать половину из песен для первой акустической пластинки «Обратная сторона».

Также музыканты рассказали, что в трек-лист войдут новые песни с альбома «Рубикон», которые впервые запишут в акустической аранжировке.

В ноябре 2022 года команда Лусинэ Геворкян и Виталия Демиденко выпустила седьмой студийный альбом «Рубикон», который редакция НСН включила в топ-5 лучших альбомов года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой группы Louna
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкаLouna

Горячие новости

Все новости

партнеры