Григорий Лепс выпустил новый альбом «Завтра»

Музыкант Григорий Лепс выпустил 16-й студийный альбом под названием «Завтра». В музыкальный альбом вошли 17 треков, большую часть из которых поклонники артиста уже слышали.

В альбоме также есть три фита: «Бэйби» с Ваней Дмитриенко, «Весна» с певицей Elsea и «Я оставлю» с рэпером Мотом.

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До этого стало известно сразу о двух концертных отменах Лепса. Так, 6 июля концерт российского исполнителя отменили в Киргизии. Мероприятие должно было пройти в городе Чолпон-Ата 2 августа. Причины отмены шоу они не уточнили.

7 июля также сообщили об отмене концерта Лепса в Ташкенте по техническим причинам. Об этом сообщили в министерстве культуры Узбекистана. Выступление было запланировано на 23 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Яндекс.Музыка
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