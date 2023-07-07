Григорий Лепс выпустил новый альбом «Завтра»

До этого стало известно сразу о двух концертных отменах Лепса. Так, 6 июля концерт российского исполнителя отменили в Киргизии. Мероприятие должно было пройти в городе Чолпон-Ата 2 августа. Причины отмены шоу они не уточнили.

7 июля также сообщили об отмене концерта Лепса в Ташкенте по техническим причинам. Об этом сообщили в министерстве культуры Узбекистана. Выступление было запланировано на 23 октября, передает «Радиоточка НСН».

