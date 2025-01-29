Лолита намерена пожаловаться в СК РФ на общественников, препятствующих ее шоу

По словам артистки, они также оскорбляют её саму, а концерты называют «шабашами», параллельно препятствуя возврату денег за билеты на отменённые концерты.

«Мы пока всё собираем, много всего получается. Иногда кажется, что это нелюди... Но мы должны это выдержать», - заключила певица.

Ранее без объяснения причин был отменён концерт Лолиты, который должен был пройти в подмосковном Раменском, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

