Лолита намерена пожаловаться в СК РФ на общественников, препятствующих ее шоу
Певица Лолита Милявская в интервью РИА Новости заявила, что намерена подать в Следственный комитет РФ жалобу на общественников, которые препятствуют проведению её концертов.
По словам артистки, они также оскорбляют её саму, а концерты называют «шабашами», параллельно препятствуя возврату денег за билеты на отменённые концерты.
«Мы пока всё собираем, много всего получается. Иногда кажется, что это нелюди... Но мы должны это выдержать», - заключила певица.
Ранее без объяснения причин был отменён концерт Лолиты, который должен был пройти в подмосковном Раменском, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru