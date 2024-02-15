«Оставьте людей в покое»: Собчак заступилась за Лолиту

Она напомнила, что у Лолиты «отменят весь юбилейный тур по случаю её 60-летия», и отметила, что не понимает, «за что так поступают с одной из главных и любимых певиц страны».

По её словам, действия «общественников, которым больше всех надо» превратились «в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание врагов»

«Какой закон она нарушила? Сколько можно ещё искать «врагов» и пятую колонну? Оставьте людей в покое. Дайте им жить, если они приняли решение остаться в своей стране, работать и помогать», - написала Собчак.

Она также добавила, что Лолита помогала всегда, ещё «до всяких вечеринок», и делала это «без всякого пиара и просьб».

Ранее Лолита записала видео-обращение, в котором рассказала, что будет восстанавливать разрушенный храм в одном из новых регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

