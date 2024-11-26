Стилист Лисовец вручил премию проекту «Джаз на воде» за лучшее мероприятие года
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец вручил премию проекту «Джаз на воде» в номинации «Лучшее мероприятие года». Награду получила генеральный директор «Флотилии Рэдиссон» Ольга Куприянова.
В середине ноября проект «Джаз на воде» отметил годовщину праздничным рейсом по Москва-реке. В тот вечер гости мероприятия слушали эстрадно-джазовую певицу, участницу шоу «Голос 5» Катерину Балыкбаеву. За год существования проекта на двухпалубном ресторан-теплоходе с панорамными окнами кто только ни выступал: музыкальные проекты Electro-Acoustic Trio и Excite Quintet, поп-соул группа SHOO, музыкальный фьюжн-проект Кати Ямщиковой & New Bridge, Евгений Абрамов и его проект Sakhra, ASET и многие другие.
Фестивалем года стал «Блюз на веранде» из Вологды. Заслуженную награду организаторам фестиваля Екатерине и Виктору Колесовым вручил певец Денис Клявер. За 21 год существования фестиваль из клубного мероприятия превратился в ярчайшее музыкальное событие Северо-Запада как для музыкантов, так и для зрителей. За эти годы фестиваль посетили более 30 тысяч человек, для них сыграла почти тысяча музыкантов, в их числе около 200 музыкальных коллективов из России, Италии, Германии и США.
Торжественная церемония награждения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Среди гостей мероприятия - Jazz Dance Orchestra, Вадим Эйленкриг, Анна Бутурлина, музыканты из LRK Trio, Elena Jaya, а также Олег и Наталья Бутман.
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