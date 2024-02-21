Linkin Park выпустит новую песню с вокалом Честера Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park выпустит новый трек Friendly Fire с вокалом Честера Беннингтона, сообщает NME.

Группа Queen выпустила считавшуюся утерянной песню с Фредди Меркьюри

Дата релиза пока неизвестна. Тизер композиции был опубликован в социальной соцсети X, Telegram-канал "Радиоточка НСН" представила его фрагмент. Как пояснили в группе, песня была записана ещё в 2017-м до кончины Беннингтона, который ушел из жизни 20 июля 2017 года.

В свое время участники рок-коллектива отказалась от идеи использовать его голограмму для выступлений.

Ранее Клип Linkin Park на песню «Numb» набрал два миллиарда просмотров на Youtube.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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