Linkin Park выпустит новую песню с вокалом Честера Беннингтона
Американская рок-группа Linkin Park выпустит новый трек Friendly Fire с вокалом Честера Беннингтона, сообщает NME.
Дата релиза пока неизвестна. Тизер композиции был опубликован в социальной соцсети X, Telegram-канал "Радиоточка НСН" представила его фрагмент. Как пояснили в группе, песня была записана ещё в 2017-м до кончины Беннингтона, который ушел из жизни 20 июля 2017 года.
В свое время участники рок-коллектива отказалась от идеи использовать его голограмму для выступлений.
Ранее Клип Linkin Park на песню «Numb» набрал два миллиарда просмотров на Youtube.
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