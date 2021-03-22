Lindemann выпустит фильм о концерте в Москве

Группа Lindemann 21 мая представит концертный DVD «Live In Moscow», это шоу музыканта отыграли 15 марта 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве. Выступление стало не только одним из последних перед локдауном в России, но и одним из последних концертов в истории самого проекта Lindemann. В ноябре музыканты объявили о прекращении сотрудничества. Бренд остается за Тиллем Линдеманном, но дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Пока же артисты представили тизер будущего концертного видео «Live In Moscow», на котором фронтмен Тилль Линдеманн в матроске ест пасту и пьет молоко.

