Lindemann выпустит фильм о концерте в Москве

Группа Lindemann 21 мая представит концертный DVD «Live In Moscow», это шоу музыканта отыграли 15 марта 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве. Выступление стало не только одним из последних перед локдауном в России, но и одним из последних концертов в истории самого проекта Lindemann. В ноябре музыканты объявили о прекращении сотрудничества. Бренд остается за Тиллем Линдеманном, но дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Пока же артисты представили тизер будущего концертного видео «Live In Moscow», на котором фронтмен Тилль Линдеманн в матроске ест пасту и пьет молоко.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Instagram/lindemannofficial
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры