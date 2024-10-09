Limp Bizkit потребовали от Universal $200 млн невыплаченных роялти
Рок-группа Limp Bizkit подала в суд на лейбл Universal, потребовав 200 миллионов долларов невыплаченных роялти, пишет Variety.
Музыканты заявили, что несмотря на возрождение их популярности, UMG не выплатила им причитающееся.
Коллектив считает, что компания «разработала систему роялти, которая была специально созданы для сокрытия авторских отчислений артистов и сохранения этих доходов у себя».
Ранее Крупные звукозаписывающие студии Sony Music, UniversalMusic Group и Warner Records подали в суд на ИИ-стартапы Suno и Udio за нарушение авторских прав, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru