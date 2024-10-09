Limp Bizkit потребовали от Universal $200 млн невыплаченных роялти

Рок-группа Limp Bizkit подала в суд на лейбл Universal, потребовав 200 миллионов долларов невыплаченных роялти, пишет Variety.

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Музыканты заявили, что несмотря на возрождение их популярности, UMG не выплатила им причитающееся.

Коллектив считает, что компания «разработала систему роялти, которая была специально созданы для сокрытия авторских отчислений артистов и сохранения этих доходов у себя».

Ранее Крупные звукозаписывающие студии Sony Music, UniversalMusic Group и Warner Records подали в суд на ИИ-стартапы Suno и Udio за нарушение авторских прав, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / EPA / PAUL BERGEN
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