Лидеры группы «Ундервуд» представят новую книгу стихов

Лидеры группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко представят четвертую совместную книгу стихов, которая получила название «Двойная сплошная». В нее вошло 50 новых стихотворений.

Презентация состоится 9 июля на 90 этаже башни «Федерация», в пространстве «Над Москвой».

Презентация книги будет приурочена к открытию новой концертной площадки «Над Москвой», которая станет самой высокой концертной площадкой в Европе.







