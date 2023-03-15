Лидеру группы «Несчастный случай» не дали выступить в музее Удмуртии
Лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу не разрешили выступить в Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». Об этом сообщил РБК со ссылкой на организатора мероприятия Александра Смакотина.
Так, Кортнев должен был выступить 9 апреля в музее Чайковского. По словам Смакотина, позвонила директор музея и заявила, что ее вызвали «компетентные органы», которые сообщили, что Алексей Кортнев якобы является «иноагентом» и мероприятия с его участием не должны проходить. Смакотин подчеркнул, что пытался объяснить, что Кортнев не является иноагентом, однако это не сработало.
После начала спецоперации на Украине Алексей Кортнев выступил с ее осуждением и призывал стороны к миру. Позднее, 3 июня прошлого года, в Нижнем Новгороде концерт его группы попытались сорвать. Группа протестующих начала скандировать «За Россию!». Однако, несмотря на это, концерт все же состоялся.
При этом позднее, в феврале этого года, концерт «Несчастного случая» был сорван в Новосибирске. Тогда Алексей Кортнев в разговоре с НСН предположил, что срыв концерта группы связан с его позицией по спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Путин заявил о росте товарооборота с Сирией
- Тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин вернется на лед
- Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила отстранение россиян
- Путин: на санкции Россия ответит расширением экономических свобод
- Асад заявил Путину о поддержке СВО
- Патрушев: Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА
- Куратором в сфере здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова
- Бойцы Росгвардии предотвратили диверсию в ЛНР
- Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни
- В Сочи задержан отец скончавшегося младенца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru