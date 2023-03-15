Лидеру группы «Несчастный случай» не дали выступить в музее Удмуртии

Лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу не разрешили выступить в Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». Об этом сообщил РБК со ссылкой на организатора мероприятия Александра Смакотина.

Так, Кортнев должен был выступить 9 апреля в музее Чайковского. По словам Смакотина, позвонила директор музея и заявила, что ее вызвали «компетентные органы», которые сообщили, что Алексей Кортнев якобы является «иноагентом» и мероприятия с его участием не должны проходить. Смакотин подчеркнул, что пытался объяснить, что Кортнев не является иноагентом, однако это не сработало.