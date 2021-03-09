Лидеру группы «Мегаполис» сегодня исполнилось 60 лет

Лидеру группы «Мегаполис» Олегу Нестерову сегодня исполнилось 60 лет. Поэт и композитор, продюсер, телеведущий, писатель Нестеров также глава рекорд-компании «Снегири -музыка».

В начале 2000х годов на его лейбле издавались одни из первых пластинок группы «Ундервуд», а также альбомы Найка Борзова.

В последнее время Олег Нестеров плотно занят музыкальной деятельностью. 13 и 14 марта в Москве можно увидеть концерт-спектакль «Из жизни планет». Это музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х, той короткой эпохе в кино и в жизни России, которую мы называем «оттепелью», - рассказывает Олег Нестеров.

25 сентября 2020 года группа «Мегаполис» представила свой новый альбом «Ноябрь».

