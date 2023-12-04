Юлия Пересильд опровергла слухи о свадьбе с Михаилом Тройником

«Не читайте до обеда советских газет», — процитировала Пересильд повесть «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Также, по словам журналистов, информацию о браке Пересильд и Тройника опровергли и в окружении актрисы.

Напомним, новость об актерской свадьбе появилась в соцсетях 1 декабря. Знаменитости якобы узаконили отношения в одном из ЗАГСов города Москвы. О романе звезд стало известно в ноябре 2022 года. Если свадьба все-таки состоится, это будет первый официальный брак и для Пересильд, и для Тройника.

Ранее Пересильд заявила, что решила начать карьеру певицы и выпустить свой первый альбом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

