Юлия Пересильд опровергла слухи о свадьбе с Михаилом Тройником
Актриса Юлия Пересильд заявила, что слухи о ее тайном свадьбе с коллегой по цеху Михаилом Тройником не соответствуют действительности. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
«Не читайте до обеда советских газет», — процитировала Пересильд повесть «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Также, по словам журналистов, информацию о браке Пересильд и Тройника опровергли и в окружении актрисы.
Напомним, новость об актерской свадьбе появилась в соцсетях 1 декабря. Знаменитости якобы узаконили отношения в одном из ЗАГСов города Москвы. О романе звезд стало известно в ноябре 2022 года. Если свадьба все-таки состоится, это будет первый официальный брак и для Пересильд, и для Тройника.
Ранее Пересильд заявила, что решила начать карьеру певицы и выпустить свой первый альбом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава РПЛ заявил, что 18-й тур чемпионата РФ переносить не будут
- СМИ: Windows 12 представят в июне
- Юлия Пересильд опровергла слухи о свадьбе с Михаилом Тройником
- «Басков и Губерниев»: Стали известны ведущие «Голубого огонька»
- ЦБ проводит собственное расследование по ситуации с банкротством СПб-биржи
- Фильм «Поедем с тобой в Макао» получил прокатное удостоверение 18+
- Системы ПВО сработали в Ростовской области
- Каспарова снова оштрафовали за нарушение иноагентского закона
- Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России
- Россияне оформили почти на 20% больше загранпаспортов с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru