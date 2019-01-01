Лидер группы «НАИВ» предложил поклонникам решить, панк он или нет
Александр «Чача» Иванов рассказал на пресс-конференции НСН о своем выступлении и отношении слушателей к своим песням.
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция лидера группы «НАИВ» Александра «Чачи» Иванова. Он рассказал о своем выступлении, о своем стиле и отношении слушателей к своим текстам.
«Выступление мне понравилось, мне показалось по реакции публики, что все сработало. Я стараюсь себя не идентифицировать с панком или с коммерцией, смеюсь над разными вариантами, со стороны виднее, вам, кто я, что я. Я живу свою жизнь, 30 лет играю панк. Мне кажется, группа "Наив" не перестала от этого быть панк-группой, если у вас другое мнение, оно тоже имеет право на жизнь. Какие происходят химические реакции в голове у слушателей от моих песен, я не знаю, как отреагируют на песню, я не знаю. Это дело хозяйское», - добавил он.
Это было 12 выступление команды «НАИВ» на фестивале «НАШЕСТВИЕ», первый раз музыканты сыграли на Главном Приключении Года в 2000 году. В этом году музыкант записал композицию «Пора смириться» с группой «Гудтаймс» и снял совместный клип.
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