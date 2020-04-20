Лидер Brainstorm на самоизоляции построил дорогу

Лидер и вокалист латвийской рок-группы Brainstorm Ренарс Кауперс рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, как проводит время в условиях вынужденной самоизоляции.

«Большой привет от всей группы Brainstorm. Я дома, в Риге хорошая погода, но уже месяц, как мы все сидим по домам. Слава Богу есть двор и сад и можно выйти. Я вместе с соседями занимался строительством дороги у себя во дворе, мешал бетон. Мне хочется больше заниматься физической работой, а не творческой. На самоизоляции я стараюсь держаться бодрячком, делаю физические нагрузки, так же у меня много времени уходил на дистанционную учебу ребенка, и мы занимаемся уроками и школой. На самом деле у нас нет времени грустить и о чем-то плохом думать» - рассказал он.

Артист также рассказал о трех вещах, которых ему не хватает из-за невозможности покидать дом.

«Во-первых - это встречи с друзьями и родными, во-вторых это поездки и поначалу это прям давалось сложно, смотрел на сумку и хотелось уехать и в-третьих это концерты», - добавил Ренарс Кауперс.

Ранее в эфире НСН Вадим Самойлов рассказал, что на время карантина уехал к маме в Екатеринбург.

