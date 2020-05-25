Лидер «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий на карантине написал 20 песен

С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. C 23 мая в Московской области завершился режим передвижения по электронным пропускам. Но несмотря на все меры по смягчению карантина, социально ответственные граждане продолжают находится в режиме домашней самоизоляции. В максимальной степени двухмесячное домашнее пребывание ощутили на себе артисты и музыканты. Лидер группы «Animal ДжаZ» и сайд-проекта «Zero People» Александр Красовицкий рассказал НСН в эфире НАШЕго Радио, как он провел свои два месяца карантина.

«На самоизоляции я нахожусь в своей квартире в Питере. Я не тусовщик уже не протяжении последних 15 лет. Поэтому для меня сейчас вся эта ситуация – длинный межгастрольный промежуток времени. Но на самом деле это очень тяжело. Я больше месяца дома не сидел уже лет двадцать. А тут я уже два месяца дома и еще столько же, скорее всего, предстоит. Каждый вечер мы с моей любимой женщиной смотрим интересные фильмы, чтобы отвлечься. Еще я много читаю различной литературы, но в основном познавательной. За последний месяц я написал двадцать песен. Придумать песню в заточении для меня не проблема. А вот понять, какого они качества получаются уже сложнее. Может быть, в итоге они все уйдут в стол, потому что пронизаны одним и тем же состоянием и состояние это – легкое офигивание вперемешку с депрессией. Поэтому не факт, что эти двадцать песен кто-нибудь когда-нибудь услышит. На самоизоляции мы выпустили новый сингл – «Храм». Поняв депрессивные настроения народа, эта песня пришлась как никогда кстати, со смыслом и призывом людям не сдаваться. Внутри у каждого есть неких каркас, некий набор сил, который держит даже в самых тяжелых ситуациях» - рассказал Александр Красовицкий

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