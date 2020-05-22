Диана Арбенина рассказала о сериале, который напомнил ей о первом парне

«Доброе утро страна! Как вы могли заметить, меня крайне редко рвёт на куски до той степени, что я падаю вам на голову своими восторгами и рекомендациями. Всегда как-то неловко брызгать слюной̆ и размахивать транспарантом «смотреть!», «читать!» и прочее. Но в этом случае меня накрыло. Дело вкуса, конечно, но что-то щемящее есть в этих подростках, гуляющих за руку по улицам Дублина, в этой девочке напоминающей̆ мне Чулпан Хаматову, в этих крайне простых и емких диалогах. В парне, который напоминает мне всех моих одноклассников и самого главного из них, ставшего моим первым парнем. Временами мне даже было больно смотреть за развитием сюжета. Кстати о сюжете, не ждите сокрушительного сценария и спецэффектов, здесь всей этой мишуры, слава богу, нет. Никто не собирается вас развлекать, бросая в жернов сюжета очередную порцию попкорна. Здесь есть главное - жизнь двух молодых людей, интереснее и увлекательнее, которой нет ничего и все по-настоящему. А не как в кино. Сериал «Нормальные люди» по одноимённому бестселлеру Салли Руни» - поделилась в соцсетях Диана Арбенина.

Ранее музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов рассказал в своих социальных сетях об онлайн-концертах на самоизоляции, в которых видит «что-то постапокалиптическое».